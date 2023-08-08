Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Россия лишила Украину средств ПВО

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Вооруженные силы РФ лишили Украину средств противовоздушной обороны, в результате чего противник несет значительные потери, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могут летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Это не могут сделать и США с НАТО", – отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон обратил внимание, что на Украине почти не осталось рабочих систем ПВО. По его словам, вражеские войска не могут противостоять российской армии. Не помогают и системы Patriot, добавил он. В настоящее время фиксируются "катастрофические потери ВСУ", резюмировал экс-аналитик.

Ранее бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен заявил, что украинская армия столкнется с серьезной контратакой в случае прорыва первой линии обороны Вооруженных сил России. По его мнению, Киеву уже нет смысла продолжать контрнаступление.

Согласно данным Минобороны России, общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня – июля составили более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве отметили, что этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников.



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