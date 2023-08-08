ВС РФ уничтожили два украинских катера при попытке высадки десанта на левый берег Днепра

Фото: 123RF/zabelin

Бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали два катера украинской армии, бойцы которой попытались высадиться на левом берегу Днепра недалеко от села Казачьи Лагеря в Херсонской области. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, после атаки боевики ВСУ оказались в воде. Бойцы украинской армии постарались вплавь вернуться на правый берег, уточнил Сальдо. Однако, продолжил врио губернатора региона, после артиллерийского огня доплыть им не удалось.

Ранее попавший в плен украинский разведчик – командир отделения Василий Палий заявил, что контрнаступление Украины провалилось с крупными потерями.

Он поделился, что о задачах наступления бойцам ничего не рассказывали. Кроме того, подчеркнул Палий, разведка Украины "существует только на бумаге".

Пленные украинские военнослужащие рассказали о хаосе и огромных потерях в рядах ВСУ