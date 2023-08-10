Президент Польши заявил о неспособности ВСУ провести контрнаступление

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Украинская армия не в состоянии в настоящее время провести контрнаступление, заявил польский лидер Анджей Дуда.

Он отметил, что у ВСУ нет достаточного количества оружия, чтобы обеспечить себе преимущество.

"Сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск", – сказал он в беседе с Washington Post.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что российская сторона перехватила инициативу на фронте после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он поделился, что украинские силы продолжают попытки продвинуться, но не могут приблизиться даже к первой основной линии обороны армии РФ.

Согласно данным Минобороны России, общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня – июля составили более 43 тысяч военнослужащих. В ведомстве отметили, что этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников.



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