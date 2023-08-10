Экс-разведчик ВС США заявил об успехе российских военных на передовой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия уже перехватила инициативу на поле боя после неудавшегося контрнаступления украинских войск. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход", – считает бывший разведчик.

Риттер отмечает, что украинские силы продолжают попытки продвинуться на передовой, но не могут приблизиться даже к первой основной линии обороны ВС РФ.

В это же время российские силы постепенно начинают переходить в наступление на разных направлениях, резюмирует он.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел спецсовещание из-за медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, в рамках совещания был проведен глубокий анализ текущей ситуации, а также спланированы предстоящие шаги и обеспечение украинской армии всем необходимым.

До этого сообщалось о разгроме роты ВСУ на купянском направлении. Вражеские силы пытались провести четыре контратаки, которые были отражены. Кроме того, противник потерял до взвода пехоты при попытке атак в районе Новоселовского.



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