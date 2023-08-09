Зеленский провел спецсовещание из-за медленного контрнаступления ВСУ

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Украинский лидер Владимир Зеленский провел спецсовещание из-за медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Сегодняшняя ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению", – написал президент Украины в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, в рамках совещания был проведен глубокий анализ текущей ситуации, а также спланированы предстоящие шаги. Кроме того, обсудили обеспечение украинской армии всем необходимым.

Президент Украины добавил, что на ставке были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Сухопутными войсками Александра Сырского и оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

В конце июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Киева не получается так, как оно задумывалось.

По словам Пескова, у киевского режима нет никаких успехов. Кроме того, Украина находится в трудной ситуации. В настоящее время спецоперация продолжается. Киев неэффективно и бесцельно тратит многомиллиардную помощь НАТО, считает пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что сейчас нельзя урегулировать конфликт из-за позиции Киева.

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