Взятый в плен разведчик ВСУ заявил о провале контрнаступления

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Контрнаступление Украины фактически провалилось с большими потерями. Об этом заявил попавший в плен украинский разведчик – командир отделения Василий Палий, сообщает РИА Новости.

Разведчик был пленен 5 июля в окрестностях Волновахи.

Палий рассказал, что о задачах наступления украинским военным фактически ничего не сообщали. По его словам, украинская разведка "существует только на бумаге", а он вообще не понимал своих задач.

"Если за месяц наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб", – заявил он.

Пленный также признался, что у его сослуживцев упаднические настроения. По его словам, все понимали, что его бригада выполняла роль приманки и из-за этого несла большие потери.

"Например, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады – из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром", – рассказал Палий.

Ранее первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что число граждан страны, уклоняющихся от мобилизации, возрастает. Он считает, что уклонение от армии приобретает большие масштабы из-за отношения общества к службе во время военного положения.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные стали сдаваться в плен группами до взвода после начала контрнаступления. Он назвал условия содержания военнопленных достойными и заверил, что к пленным украинцам не применяют физическое насилие.



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