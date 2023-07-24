14:25Политика
Губернатор Запорожской области сообщил, что ВСУ начали сдаваться в плен группами до взвода
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Украинские военные стали сдаваться в плен группами до взвода после начала контрнаступления. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Могу сказать, что на протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали", – сказал он.
Балицкий назвал условия содержания военнопленных достойными. По его словам, к пленным украинцам не применяют физическое насилие. Врио губернатора выразил надежду, что многие в дальнейшем останутся жить на Запорожье.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сдаче в плен более 40 боевиков ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях.
Помимо этого, на указанных направлениях были уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, а также орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета противника.
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