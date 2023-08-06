Атаки ВСУ на корабли РФ должны отвлекать от неудачного контрнаступления Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинская сторона организовала атаки с помощью беспилотников в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ и гражданских кораблей для того, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на обозревателя телеканала Шона Белла.

"Мы не видим какого-либо прогресса. Украина попадает в ловушку войны на истощение", – сказал он.

Белл добавил, что атаки, совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в отношении России напоминают ему маневр, направленный на отвлечение внимания от контрнаступления.

"Кажется, что контрнаступление дается достаточно тяжело Украине", – предположил обозреватель.

На артемовском направлении ВСУ могли "забуксовать", в северо-восточной части Донецка в наступление перешли уже ВС РФ, что позволило им занять некоторые территории, отметил Белл.

Ранее сообщалось, что 5 августа российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива из-за украинского дрона. Повреждение было обнаружено в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Разлива топлива в акватории нет, экипаж не пострадал.

Позже к месту происшествия прибыли водолазы, которые провели обследование судна. Уточнялось, что корабль находится на плаву, поступления воды внутрь АС отсутствуют, загрязнений среды обнаружено не было.



Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива