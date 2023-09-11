В МИД РФ назвали недопустимым замалчивание Гросси аспектов по оружию с обедненным ураном

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Замалчивание со стороны гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси всех аспектов проблем использования снарядов с обедненным ураном недопустимо. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

По ее словам, высказывания гендиректора МАГАТЭ о том, что использование снарядов с обедненным ураном не влечет значительных радиологических последствий, являются неполными.

"Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", – отметила официальный представитель МИД РФ.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву со стороны Великобритании боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

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