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Посольство России в США назвало решение Вашингтона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном показателем бесчеловечности. Комментарий приводится в телеграм-канале дипмиссии.

"Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях", – заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что США осознанно идут на передачу вооружений неизбирательного действия. В посольстве заявили, что в Вашингтоне в курсе, что из-за разрыва подобных боеприпасов происходит образование подвижного радиоактивного облака, мелкие частицы урана из которого могут оседать в человеческом организме и приводить к угнетению его функций. Дипмиссия напоминает, что "урановый след" американцев на Балканах и в Ираке привел к тому, что от онкологии пострадали тысячи мирных граждан.

США, снабжая данными боеприпасами Украину, занимаются самообманом и отказываются смириться с провалом украинского контрнаступления, считают в посольстве. Там отмечают, что ход спецоперации они не изменят, а армия России продолжит методично уничтожать все предоставляемые Киеву вооружения.

В посольстве подчеркивают, что поставкой боеприпасов с обедненным ураном, администрация США показывает свое истинное лицо – ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США намерены передать Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, они войдут в очередной пакет военной помощи.

Помимо снарядов, в пакет также войдут оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы, артиллерийские и минометные снаряды, патроны, запчасти и другое.

Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ