Захарова опровергла заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление Белого дома о том, что передача Киеву снарядов с обедненным ураном не представляет радиоактивной угрозы. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Что это: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно", – заявила она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в местах, где применялись данные боеприпасы, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. Она заявила, что это "на себе проверили, не подозревая о последствиях", солдаты НАТО, в первую очередь, итальянские военные во время агрессии Североатлантического альянса против Югославии.

Захарова отметила, что у тех, кто подвергся воздействию токсичных веществ и радиации, наблюдалась 5% летальность, причем люди умирали от мучительных онкоосложнений.

Кроме того, от снарядов с обедненным ураном пострадали и сербы. Захарова заявила, что по данным Минздрава Сербии, в тех регионах, которые подвергались ударам НАТО, наблюдается значительный рост заболеваний, среди которых онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности и психические расстройства у детей.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США намерены передать Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, они войдут в очередной пакет военной помощи.

Помимо снарядов, в пакет также войдут оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы, артиллерийские и минометные снаряды, патроны, запчасти и другое.

Организация Объединенных Наций уже выступила против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире.

Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ