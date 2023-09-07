Песков заявил об ответственности США за передачу снарядов с обедненным ураном Украине

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Соединенные Штаты будут нести ответственность за отправку снарядов с обедненным ураном на Украину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что такие снаряды использовались в Югославии, после чего фиксировались "печальные последствия". Так, возросло количество людей с онкологией и другими заболеваниями, отметил Песков. По его словам, это коснулось всех, кто находился в радиусе применения снарядов с обедненным ураном, а также отразилось и на следующих поколениях.

Представитель Кремля назвал очень плохой новостью решение Вашингтона передать Киеву такие снаряды. По его мнению, история с Югославией может повториться.

"Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет", – резюмировал он.

Ранее Пентагон объявил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине передадут снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Новый пакет оценивается в 175 миллионов долларов.

Помимо снарядов, он включает оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Посольство России в США назвало такое решение Вашингтона показателем бесчеловечности. Дипломаты отметили, что США осознанно идут на передачу вооружений неизбирательного действия.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление Белого дома о том, что передача Киеву снарядов с обедненным ураном не представляет радиоактивной угрозы.



США отправят на Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams