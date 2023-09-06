Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

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США в рамках очередного пакета военной помощи передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Пентагона.

"Анонсированный сегодня администрацией Байдена транш является 46-м с момента начала поставок Украине запасов министерства обороны (США) в августе 2021 года", – говорится в заявлении.

Данный пакет военной помощи оценивается в 175 миллионов долларов. Помимо снарядов для танков Abrams, он включает оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы, артиллерийские и минометные снаряды, патроны, запчасти и другое.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой приводит ТАСС, в ходе брифинга 6 сентября заявила, что танки Abrams прибудут на Украину уже скоро.

Ранее Россия запросила на 12 сентября заседание Совета безопасности ООН по вопросу поставок Западом вооружений Киеву. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заметил, что помощь Украине негативно влияет на перспективы урегулирования конфликта.



Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября