Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина не может ремонтировать технику, поставляемую Западом, так как ей не хватает мощностей, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на зарубежных военных экспертов.

Для проведения ремонта украинской стороне необходимо большое количество запчастей, это позволило бы им самостоятельно починить не сильно поврежденные автомобили, сказали аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс, которых цитирует автор материала.

Также ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложняет то, что эвакуационные машины и бригады, которые должны отвозить поврежденную военную технику с линии фронта, становятся целями для Вооруженных сил (ВС) РФ, добавил Экс.

Это приводит к тому, что в зоне конфликта остается большое количество подбитых западных танков и машин, которые так и не дожидаются ремонта, резюмировал автор материала.

Ранее американские СМИ сообщали, что западная военная техника, поставляемая ВСУ, стала легкой мишенью для российской артиллерии, в связи с чем украинские войска начали бросать ее.

Отмечалось, что в начале контрнаступления в июне западная военная техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии.

До этого американский журналист Стивен Брайен заявлял, что украинская армия неспособна осуществить успешное контрнаступление. По его словам, в лучшем случае Украину по итогам контрнаступления ожидает тупик, однако более вероятный вариант – крах режима президента Украины Владимира Зеленского.



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