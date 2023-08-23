Западная техника на Украине стала легкой мишенью для российской артиллерии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России

Военная техника, поставляемая Западом Вооруженным силам Украины, стала легкой мишенью для российской артиллерии, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, украинские войска бросают американскую технику, поскольку она оказалась легкой мишенью для российских военных.

В статье говорится, что в начале контрнаступления в июне западная военная техника не могла передвигаться из-за постоянного обстрела со стороны российских вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что контрнаступление ВСУ идет с большой трудностью.

Контрнаступление началось 4 июня на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях. Президент России Владимир Путин заявлял 27 июля, что результатов у ВСУ нет, а на Западе явно недовольны ходом контрнаступления.

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