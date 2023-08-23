15:22Политика
Зеленский признался, что контрнаступление Украины продвигается "очень сложно"
Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что контрнаступление ВСУ осуществляется с большой трудностью. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин. Но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные ежедневно. Мы идем, но понемногу", – заявил украинский лидер в видеообращении.
Контрнаступление Украины началось 4 июня на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях. Президент России Владимир Путин заявлял 27 июля, что результатов у ВСУ нет, а на Западе явно недовольны ходом контрнаступления.
Ранее Зеленский рассказывал о планах по готовящемуся контрнаступлению на Крым. Он выразил уверенность в успешности продвижения ВСУ и подчеркнул, что будущий успех украинской армии связан с поставками вооружения западными странами.
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