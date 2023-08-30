Немецкий концерн Rheinmetall понес ущерб из-за поставок танков Leopard Украине – СМИ

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Немецкий концерн Rheinmetall, занимающийся производством танков Leopard 2, понес ущерб в результате потерь на территории Украины и из-за международной конкуренции. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что компания Rheinmetall на протяжении многих лет занималась производством высокотехнологичной продукции, которая приобреталась другими странами, а отправку немецких танков Украине ряд западных государств преподносил как "переломный момент".

При этом танки не смогли проявить себя в ходе конфликта, а сообщения, приходящие с поля боя, производили негативные впечатления, указано в материале.

В публикации добавили, что концерн столкнулся с проблемами на международном рынке. Они связаны с конкурентами из Южной Кореи, так как она поставляет качественную технику и собирает ее в течение коротких сроков, поставляя большие объемы.

Rheinmetall не раз испытывала проблемы с логистическими цепочками поставок, что приводило к задержкам грузов, в том числе и задержке поставок Украине. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для их передачи Киеву. Технику планировали переоборудовать на предприятиях, расположенных в Дюссельдорфе, при этом из всех выкупленных танков Украине намеревались отправить только около 30.



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