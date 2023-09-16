В Донецке в результате обстрела пострадал тринадцатилетний подросток

Фото: 123RF/semiglass

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадало 13-летний ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Рождественского получил ранение мальчик 2010 года рождения", – написал глава города.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Кировский район Донецка вечером в субботу четыре раза был под огнем со стороны украинских войск.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в результате обстрела сила Плехово Суджанского района от осколочного ранения погиб тридцатилетний мужчина.

До этого украинские боевики подвергли обстрелу село Азаровка в Брянской области.