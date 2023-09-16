16 сентября, 20:54Происшествия
Обстрел ВСУ повредил детскую площадку курской деревни
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Детская площадка и пристройка жилого дома повреждены после обстрела деревни Успеновка Кореневского района Курской области украинскими военными. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, очевидцы зафиксировали около 17 выпущенных снарядов. Губернатор также отметил, что никто из местных граждан, проживающих в деревне, не пострадал.
"Собственникам окажем помощь в восстановлении пострадавшего имущества", – добавил глава Курской области.
Ранее Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Глушаковском районе Курской области. В результате атаки оказались повреждены окна в здании фельдшерско-акушерского пункта и ворота частного домовладения.
Читайте также