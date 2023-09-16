Обстрел ВСУ повредил детскую площадку курской деревни

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Детская площадка и пристройка жилого дома повреждены после обстрела деревни Успеновка Кореневского района Курской области украинскими военными. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, очевидцы зафиксировали около 17 выпущенных снарядов. Губернатор также отметил, что никто из местных граждан, проживающих в деревне, не пострадал.

"Собственникам окажем помощь в восстановлении пострадавшего имущества", – добавил глава Курской области.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Глушаковском районе Курской области. В результате атаки оказались повреждены окна в здании фельдшерско-акушерского пункта и ворота частного домовладения.