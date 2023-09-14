Под обстрел ВСУ попали еще три населенных пункта в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская армия обстреляла приграничные районы Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, прилеты произошли в деревне Елизаветовке, поселках Теткино и Краснооктябрьском Глушковского района.

"Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", – написал Старовойт.

14 сентября ВСУ начали обстрел поселка Теткино Глушковского района. Старовойт уточнял, что снаряды взорвались у спиртзавода. В результате водитель погрузчика получил смертельное ранение.

Вместе с этим украинские бойцы повторно обстреляли село Гордеевка Кореневского района, там разорвалось 10 снарядов. В результате в населенном пункте повредилась линия электроснабжения, заявил губернатор.

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