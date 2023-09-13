13 сентября, 08:30Происшествия
ПВО сбила беспилотник в Конаковском округе Тверской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В результате никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
До этого украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.
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