ПВО сбила беспилотник в Конаковском округе Тверской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В результате никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

До этого украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

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