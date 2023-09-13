Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 08:30

Происшествия

ПВО сбила беспилотник в Конаковском округе Тверской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В результате никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

До этого украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

ВС РФ сбили разведывательный беспилотник "Валькирия" украинской армии

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика