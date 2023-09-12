Минобороны впервые сообщило об уничтожении турецкой РСЗО T-122 Sakarya

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Минобороны РФ впервые сообщило о ликвидации в зоне проведения спецоперации реактивной системы залпового огня турецкого производства Т-122 Sakarya. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Согласно информации, на купянском направлении ВС РФ уничтожили живую силу и технику 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", – отметило Минобороны РФ.

Ранее российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ крылатой ракетой, запущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Отмечалось, что удар был нанесен по замаскированному командному пункту противника. По данным российской разведки, туда каждый день в одно и то же время приезжали высшие офицеры ВСУ.

До этого стало известно, что в ночь на 10 сентября российские военные уничтожили в Черном море три быстроходных катера Willard американского производства. На них находились до 36 десантников ВСУ.

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