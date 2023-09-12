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12 сентября, 11:50

Происшествия

ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия атаковала село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Однако пострижения получили два частных домовладениях. Там были выбиты окна, посечены крыши и фасады. Кроме того, были повреждены хозпостройка и линия газоснабжения, добавил Гладков.

Сутками ранее украинская сторона обстреляла село Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет, однако повреждения получили два частных дома.

В этот же день системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Валуйском городском округе. Гладков уточная, что пострадавших и разрушений не выявили.

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