Украина потеряла более 71 тыс солдат с начала контрнаступления – Путин

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Украина потеряла 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления. Об этом заявил Владимир Путин в рамках выступления.

"Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить – провал, не провал. Потери есть, большие", – уточнил президент РФ.

По его словам, результатов действий Вооруженных сил Украины нет. Президент РФ уточнил, что ВС РФ уничтожили 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

"Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой", – цитирует главу страны РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, армия потеряла много людей.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил медленное проведение контрнаступления.

Ранее издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель в том числе из-за больших потерь.

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