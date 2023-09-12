Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"12 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа", – отметило ведомство.

8 сентября российские средства противовоздушной обороны также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, БПЛА был запущен со стороны Украины.

Ранее два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью 11 сентября около 01:20 по московскому времени. В оборонном ведомстве подчеркивали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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