Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Около 15:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. <...> БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", – отметили в ведомстве.

Ранее ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Вечером 7 сентября Минобороны РФ сообщало о перехвате двух БПЛА над Брянском. Отмечалось, что беспилотники были самолетного типа, один из них был уничтожен в воздухе.



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