ВС РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА в Волгоградской области

Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL

Вооруженные силы Российской Федерации перехватили и нейтрализовали беспилотник в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА", – передает телеграм-канал администрации Волгоградской области слова губернатора.

Бочаров добавил, что в результате попытки атаки никто не пострадал. Кроме того, нет повреждений гражданских и военных объектов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на четверг, 7 сентября, в Раменском городском округе силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки БПЛА на Москву. Никто в результате инцидента не пострадал.

Позже губернатор Ростовской области Виталий Голубев заявил, что система ПВО сработала в Ростове-на-Дону, были сбиты два беспилотника. В результате падения обломков были повреждены несколько легковых автомобилей. А также пострадал один человек.

Также 7 сентября был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины над Брянским районом, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Позже Богомаз заявил, что российские системы ПВО сбили еще два украинских беспилотника. В результате этого никто не пострадал, однако обломки одного из дронов частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву