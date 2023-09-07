Беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

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Беспилотник ВСУ был уничтожен силами ПВО РФ над Брянским районом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом", – написал он.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 7 сентября также сообщалось, что система ПВО сбила два беспилотника в Ростове-на-Дону. В результате происшествия пострадал один человек, он отказался от госпитализации. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей и посечены фасады зданий.

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