07 сентября, 04:29Происшествия
Система ПВО сбила два беспилотника в Ростове-на-Дону
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Система ПВО сработала в Ростове-на-Дону, были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Виталий Голубев в своем телеграм-канале.
"По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей", – написал он.
По словам Голубева, в результате происшествия пострадал один человек, он отказался от госпитализации. Губернатор отметил, что по факту случившегося проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что 5 сентября около 23:40 Украина попыталась атаковать Брянскую область с помощью БПЛА самолетного типа. Его сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны.
Другой дрон ВСУ был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия.
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