Система ПВО сбила два беспилотника в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Система ПВО сработала в Ростове-на-Дону, были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Виталий Голубев в своем телеграм-канале.

"По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе улицы Пушкинской, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей", – написал он.

По словам Голубева, в результате происшествия пострадал один человек, он отказался от госпитализации. Губернатор отметил, что по факту случившегося проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что 5 сентября около 23:40 Украина попыталась атаковать Брянскую область с помощью БПЛА самолетного типа. Его сбили российские дежурные средства противовоздушной обороны.

Другой дрон ВСУ был сбит в Валуйском городском округе Белгородской области. Его ликвидировал пограничный наряд с помощью стрелкового оружия.



Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки