Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс военных

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С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 66 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения", – цитирует его ТАСС.

Помимо этого, добавил глава российского военного ведомства, в августе российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более тысячи украинских беспилотников, 159 реактивных снарядов HIMARS и 13 крылатых ракет.

Ранее Владимир Путин, комментируя украинское контрнаступление, назвал его провалом. Он пояснил, что то, что называют "пробуксовкой" наступательных действий, является плохим обстоятельством дел. Российский лидер выразил надежду, что подобное положение для ВСУ сохранится и в дальнейшем.



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