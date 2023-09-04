04 сентября, 17:06Политика
Путин назвал провалом контрнаступление Украины
Фото: kremlin.ru
Контрнаступление Украины провалилось, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером в Сочи.
"Что касается пробуксовки контрнаступления ВСУ, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так", – заявил глава государства.
Путин выразил надежду, что такое положение дел на фронте сохранится и дальше.
Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Эрдогана прошли прошли конструктивно.
В общей сложности они длились три часа. Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе
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