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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, критикуя Запад, проговорился о провале контрнаступления. Таким мнением бывший американский разведчик Скотт Риттер поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

"Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: "Вы не можете говорить о ведении войны в стиле Альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, – это авиация", – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что украинская армия не имеет военно-воздушных сил, которые позволили бы защитить небо от авиации РФ. По словам Риттера, бойцы ВСУ после 21 дня базовой подготовки и трех недель изучения комбинированной тактики не смогут обладать теми же навыками, что и военные НАТО. Последние, отметил экс-разведчик, провели месяцы и годы в обучении этому.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что на Украине случайно озвучили информацию о потере 400 тысяч бойцов ВСУ с начала кризиса. Он отметил, что это превышает совокупные потери США во Второй мировой войне.

Экс-разведчик США заявил, что Украина готовится перейти от наступления к обороне