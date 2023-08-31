Российские дроны "Ланцет" стали кошмаром для украинских войск – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские беспилотники "Ланцет" стали настоящим кошмаром для украинской армии. Об этом говорится в статье польского издания Interia.

Автор материала отмечает, что данные дроны являются одним из самых мощных видов вооружения в арсенале ВС России. По словам военных аналитиков, "Ланцеты" наносят серьезные потери ВСУ.

Среди возможностей этих дронов эксперты отмечают простой запуск, эффективный электродвигатель и мобильность. Боевой части беспилотника массой до 3 килограммов достаточно, чтобы уничтожить бронемашину или даже танк, говорится в статье.

Главной особенностью беспилотника, по мнению специалистов, является его способность быстро останавливаться в полете и так же быстро менять направление, даже прямо перед выбранной целью.

Ранее сообщалось, что для запуска серийного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в РФ потребуются инвестиции в размере 267 миллиардов рублей до 2030 года.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России компьютерную игру-симулятор про будни оператора дронов. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

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