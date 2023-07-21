Российских школьников начнут обучать пользованию дронами с 1 сентября

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Школьники в России с 1 сентября начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатора Артема Шейкина.

По его словам, подобная инициатива была поддержана Минобороны и Минпросвещения РФ.

Отмечается, что в программе предусмотрено изучение видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства БПЛА, а также ведения разведки местности и способов противодействия беспилотникам противника.

Данную программу планируют реализовать в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Шейкин добавил, что в задачи курса начальной военной подготовки входит воспитание у старшеклассников чувства любви к стране и подготовка к службе в ВС РФ.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за принятие поправки, которая позволит переименовать школьный предмет основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины.

До этого сообщалось, что в России готовят программу просвещения детей по минно-взрывным травмам. За ее разработку отвечают Фонд защиты детей и российское министерство обороны.

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