В России представили учебник ОБЖ с модулем начальной военной подготовки

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Модуль "Элементы начальной военной подготовки" внесли в курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-го класса. Данный учебник продемонстрировало издательство "Просвещение", сообщает ТАСС.

Согласно информации, в нем присутствуют параграфы по строевой подготовке и воинскому приветствию, по правилам обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою и по первой помощи во время боевых действий.

Также в учебник занесли модуль по основам обороны страны. Старшеклассники будут изучать правовые основы подготовки к службе и основы противодействия экстремизму и терроризму.

Модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны страны будут изучать также в 11-м классе.

До этого говорилось, что Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года. В курс в том числе войдет отраслевая, региональная и всемирная история.

С 1 сентября текущего года изучение истории в высших учебных заведениях России станет обязательным, на этот предмет будет отводиться не менее 144 часов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьный учебник по истории дополнят после победы России в специальной военной операции на Украине.

В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом об СВО