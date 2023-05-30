Минпросвещения завершает создание учебника по украинскому языку для средних классов

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Учебное пособие для изучения украинского языка в средней школе находится в стадии завершения разработки. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Для начальной школы они уже разработаны, для средней школы в процессе завершения разработка", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что все образование, в том числе в новых регионах РФ, проводится на русском языке. По словам Бугаева, ребенок может изучать родной язык в качестве факультатива по желанию его родителей и именно для этого разрабатываются подобные пособия.

Бугаев заявил, что в России существует большое количество образовательных программ, которые связаны с изучением родных языков. По его словам, подобная политика РФ и отличает ее от Украины, на которой враждебно относятся к распространению других языков.

"Мы выступаем за развитие национальных языков, за изучение культуры народов РФ, которые проживают исторически, всегда проживали на территории нашей большой многонациональной многоконфессиональной страны", – резюмировал он.

Ранее замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева сообщила, что занятия по новому учебнику украинского языка начнутся с 1 сентября. По ее словам, субъекты могут сами решить, в каких классах и школах это будет введено.