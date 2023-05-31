В России предложили создать учебник для стран бывшего СССР об истории ВОВ

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разработать единый школьный учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны и включить его в школьные программы государств – участников СНГ, сообщает RT.

Соответствующее обращение депутат направила к вице-премьеру Алексею Оверчуку. По ее словам, сегодня против России ведется информационная кампания, и распространение ложных сведений о ВОВ – один из ее приемов.

"Если людям старшего поколения эти действия по конструированию новой исторической памяти, пересмотру итогов Великой Отечественной войны представляются недопустимыми, абсурдными, не имеющими ничего общего с серьезной исторической наукой, то дети и подростки ложные факты и вбросы очень быстро усваивают. Кроме того, во многих странах бывшего СССР молодежь, к сожалению, уже склонна больше доверять историческим "фейкам", – заявила Лантратова.

При этом она обратила внимание на то, что почти во всех странах бывшего Советского Союза все еще сильна реальная историческая память о войне. Об этом, в частности, говорит ежегодное проведение парадов Победы и организация "Бессмертного полка".

Депутат предложила создать межгосударственную комиссию по разработке единого школьного учебника под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех". По ее мнению, такой проект окажет противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября.

В декабре 2022 года стало известно, что Минпросвещения РФ в новом учебнике по истории отразит специальную военную операцию на Украине, вхождение в состав РФ четырех новых регионов и антироссийские санкции Запада.

Будет также подготовлен список героев СВО, ВОВ, великих ученых, поэтов, государственных деятелей, которых представят в школьных учебниках по истории, обществознанию и в фильмах.