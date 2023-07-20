В Госдуме поддержали поправку о переименовании ОБЖ в основы безопасности и защиты Родины

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Депутаты Госдумы проголосовали за принятие поправки, которая позволит переименовать школьный предмет основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает ТАСС.

Также ГД поддержала поправку о введении в школах серебряных медалей. Выпускники, которые закончат школу с двумя четверками в аттестате и остальными пятерками, смогут получить медаль "За особые успехи в учении" II степени.

Отмечается, что обе поправки вносились ко II чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, авторами которых выступили группа сенаторов и депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

Ранее замглавы департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева заявляла, что основы безопасности и защиты Родины могут появиться в российских школах с 1 сентября 2024 года.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснял, что в рамках основ безопасности и защиты Родины учащиеся будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы.

По его словам, введение будет осуществляться поэтапно, а нагрузка на учеников не увеличится, так как количество часов останется прежним.

В конце мая Кравцов отмечал, что в российские школы вернется практика вручения серебряных медалей уже в предстоящем учебном году. Он добавил, что серебряные медали также могут дать школьникам 2–3 балла при поступлении в вузы.



Серебряные медали вернут в школах РФ в следующем учебном году