На основах безопасности и защиты Родины будут изучать задачи военной службы – Кравцов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Учащиеся российских школ в рамках предмета основы безопасности и защиты Родины будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, введение нового предмета в школы страны будет осуществляться поэтапно, а нагрузка на учеников не увеличится, так как количество часов останется прежним.

"Мы получали много запросов от общественных движений и организаций по поводу систематизации содержания предмета ОБЖ, детальнейшим образом обсуждали это с экспертным сообществом. Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет основы безопасности и защита Родины", – отметил Кравцов.

При этом основы безопасности жизнедеятельности дополнят новыми темами и разделами, например, школьники изучат понятие воинской обязанности и задачи военной службы на уроках, подчеркнул глава ведомства.

"Это (введение предмета в школьную программу. – Прим. ред.) даст возможность школьникам получить знания о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик наших вооруженных сил", – сказал Кравцов.

Ранее замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева сообщала, что новый предмет под названием основы безопасности и защиты Родины может появиться в школах РФ с 1 сентября 2024 года.

По ее словам, перед департаментом стоят две задачи. Первая – это внесение изменений в 273-й закон в части переименования предмета ОБЖ в основу безопасности и защиту Родины, вторая – внесение изменений в Федеральные образовательные государственные стандарты.



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