В ГД предложили разработать компьютерный симулятор про будни оператора дронов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России компьютерную игру-симулятор про будни оператора дронов. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, сообщает RT.

По словам парламентария, сферу компьютерных игр следует использовать для воспитания подрастающего поколения, прививания патриотизма и раскрытия необходимых навыков. В идее создания подобной игры он видит возможность популяризации профессии оператора дронов.

"Прошу вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине", – говорится в обращении политика.

Вместе с тем Милонов добавил, что игра должна быть максимально реалистичной. Он предложил потенциальным разработчикам включить в нее фронтовую романтику, основные боевые ситуации, здоровый патриотизм и историзм.

Ранее Владимир Путин заявил, что компьютерные игры являются частью колоссального бизнеса, который обязан помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм". По мнению главы государства, компьютерные игры "должны быть на стыке искусства и образования".

