На запуск производства беспилотников в РФ потратят 267 млрд рублей

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Для запуска серийного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в РФ потребуются инвестиции в размере 267 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на паспорт федерального проекта Минпромторга РФ "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих".

Отмечается, что 215 миллиардов из этой суммы выделит федеральный бюджет, 16 миллиардов – регионы, 36,2 миллиарда составят внебюджетные источники.

В документе подчеркнули, что в стране должны появиться 59 новых типов беспилотников. Общее число дронов к 2030 году по планам увеличится в три раза и составит 32,5 тысячи экземпляров.

Ранее российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Ее главная цель – появление в ближайшие 6,5 года самостоятельной отрасли экономики, связанной с проектированием и использованием гражданских БПЛА.

Позднее стало известно, что в российских колледжах откроют направление по подготовке операторов беспилотных авиасистем. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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