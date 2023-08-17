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11:20

Общество

Колледжи РФ начнут готовить операторов беспилотных авиасистем

Фото: 123RF/supernam

В российских колледжах откроют направление по подготовке операторов беспилотных авиасистем. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил на Московском урбанистическом форуме, пишет ТАСС.

"Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования (СПО), так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии", – поделился глава ведомства.

По его словам, в этот список попали 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых профессий.

Ранее российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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