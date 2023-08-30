Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку и успеть покинуть страну до полного поражения, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на экс-разведчика ВС США Скотта Риттера.

"Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы. Ушел бы в отставку и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США", – высказался он.

Американец заметил, что в настоящее время Зеленский зависим от внимания Запада, поэтому не намерен отказываться от власти. Это его и погубит, считает Риттер. По его мнению, украинский лидер погибнет либо от рук противника, либо от рук собственного народа.

Ранее Риттер предупреждал, что отказ Киева признать поражение приведет к полному разгрому украинской армии. Военный эксперт обратил внимание, что ВСУ терпят огромные потери и они не прекращают расти. По его словам, Зеленский в отчаянии отправляет неподготовленных бойцов в зону боевых действий. Однако подобные действия только ускорят приближающееся поражение, подчеркнул экс-разведчик.

В свою очередь, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не способны остановить движение российских войск, а заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой.



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