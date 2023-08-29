Фото: depositphotos/Aquir014b

Эскалация украинского конфликта стала провальной попыткой западных стран уничтожить Россию. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Redacted.

По его словам, Запад просчитался, рассчитывая на поражение РФ. Так, в апреле этого года, когда западные союзники Киева убедили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров, Россия сменила стратегию и перешла в масштабную оборону, в результате которой украинские войска понесли колоссальные потери.

Ранее американский дипломат Джим Джатрас заявил, что только Россия способна обеспечить безопасность и стабильность на Украине и в мире. Он отметил, что нынешние политики на Западе нерациональны и убеждены в собственной правоте.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не способны остановить движение российских войск, а заявления Киева об успехах контрнаступления являются ложной пропагандой.

Эксперты проанализировали положение ВСУ на купянском направлении