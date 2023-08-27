В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на дроны при разведке

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В штаб-квартире министерства обороны США призвали Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке и больше использовать для этого наземные силы. Об этом сообщает газета Washington Post.

"Служащие Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше – на наземные разведывательные силы", – сообщает издание.

Должностные лица в Пентагоне отмечают, что украинцы положительно реагируют на эту просьбу. Отмечается также, что американцы призывают украинские силы сосредоточить артобстрелы только на самых важных целях. Издание приводит статистику, из которой следует, что украинские силы с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов натовского калибра 155 миллиметров, почти исчерпав выделенные Западом ресурсы.

Ранее руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово применять корректируемые авиабомбы на запорожском направлении. Он отметил, что ВСУ используют авиабомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), в том числе в районе населенного пункта Васильевка. По словам Рогозина, снаряды сбрасывают на расстоянии от цели от 40 до 75 км.