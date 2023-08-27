Шольц назвал неудовлетворительным рост экономики в Германии

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сегодняшний рост экономики в стране неудовлетворителен. Его слова приводит Bloomberg.

Он заявил, что ФРГ чувствует основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта. По его словам, республике не хватает средств не только для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию, но и юридических возможностей.

"Я не уверен, что Европейский союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше долгов", – поделился Шольц.

Канцлер добавил, что за последние годы ФРГ добавила сотни миллиардов евродолга. Деньги были выделены для противостояния пандемии и смягчения последствий украинского кризиса, заключил он.

Ранее Шольц сообщил, что решения немецких властей о поставках оружия Украине тщательно обдумываются. Его спросили, считают ли власти ФРГ ошибкой передачу Киеву тяжелых вооружений. Он ответил, что такие решения всегда нелегко даются союзникам Украины, однако они продолжают помогать ей по мере возможности.