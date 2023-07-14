Шольц, говоря о расширении НАТО, перепутал Швецию с Украиной

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Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о будущем месте Швеции в Североатлантическом альянсе, перепутал ее с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", – сказал он в пятницу на пресс-конференции в Берлине.

Отмечается, что оговорка Шольца вызвала в зале смех.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, по этой причине лидеры стран, входящих в Североатлантический альянс, воздержались от принятия такого наша в рамках саммита в Вильнюсе.

Как считает Орбан, Киев агрессивен и постоянно что-то требует для себя, и поэтому, как ему кажется, конфликт будет продолжаться еще долго.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. Этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева, отметил он.

Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса до разрешения текущего конфликта с Россией.



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