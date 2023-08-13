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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по разрешению конфликта на Украине. Об этом канцлер заявил в интервью телеканалу ZDF.

По словам Шольца, прошедшие в саудовской Джидде консультации по урегулированию конфликта, были очень важными.

"На самом деле, к сожалению, это только начало", – сказал Шольц.

Также выдержки из интервью привело агентство DPA. Шольц заявил, что в переговорах на уровне внешнеполитических советников приняли участие большее число стран, чем на встрече в Копенгагене в июне, включая Китай.

"По этой причине имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они, в частности, усиливают давление на Россию, чтобы она осознала, что пошла по ложному пути и должна вывести войска, чтобы мир стал возможным", – сказал канцлер ФРГ.

Саудовская Аравия провела консультации с 5 по 6 августа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не ожидают реальных результатов от предстоящих переговоров по украинскому конфликту. Россию на консультации не приглашали.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия проследит за ходом переговоров.



Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии