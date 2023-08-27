Американский дипломат заявил, что только Россия обеспечит стабильность на Украине и в мире

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Только Россия способна обеспечить безопасность и стабильность на Украине и в мире. Такое мнение выразил бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США дипломат Джим Джатрас в эфире "Соловьев Live".

"Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира – это то, где Россия будет диктовать условия", – сказал он.

Джатрас отметил, что нынешние политики на Западе нерациональны и убеждены в собственной правоте. По его словам, к своим оппонентам они относятся как к "недолюдям".

Дипломат отмечает, что сейчас невозможно доверять словам западных политиков и полагаться на соглашение с ними.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные власти через некоторое время сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

Однако, считает Медведев, Россия не должна останавливаться "до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые призывы к переговорам со стороны Запада, Москва расценивает как тактическую уловку, чтобы выиграть время и дать украинским войскам передышку.



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