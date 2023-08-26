Экс-разведчик США заявил о безуспешных попытках ВСУ удержать оборону в районе Купянска

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Украинские войска больше не могут удерживать оборону в районе Купянска Харьковской области. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

"Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска", – сказал он в опубликованном на YouTube-канале ролике.

По словам экс-военного, украинские войска несут большие потери личного состава. Изменить ситуацию в зоне боевых действий не помогают поставки западных вооружений.

Риттер заключил, что ВСУ сейчас находятся на грани краха.

До этого стало известно, что российская армия ликвидировала более 40 солдат ВСУ, наступая на купянском направлении. Контратаки ВСУ были отражены ВС РФ при помощи огня артиллерии и минометов. Тогда же украинские войска, помимо личного состава, потеряли боевую машину пехоты.



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